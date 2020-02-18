«Оренбург» разгромил гибралтарскую «Европу» Клуб РПЛ готовится к весенней части чемпионата в испанской Марбелье.

Сегодня «Оренбург» провел контрольный матч против гибралтарского клуба «Европа», одержав победу со счетом 3:0.

Голы на счету Рикарду Алвеша (3-я минута), Данилы Липового (83-я) и Артем Кулишев (87-я).

Следующий спарринг команда Константина Емельянова проведет 21 февраля против норвежского «Сарпсборга».

«Оренбург» занимает 14-е место в РПЛ, набрав 19 очков в 18 матчах.

«Европа» лидирует в чемпионате Гибралтара, выиграв 14 матчей из 15 и набрав 43 очка.

Контрольный матч

«Оренбург» (Россия) – «Европа» (Гибралтар) – 3:0 (1:0)

Голы: Рикарду Алвеш, 3, Липовой, 83, Кулишев, 87.

«Оренбург»: Климович, Кулишев, Шахов, Готлиб, Лапшов, Зотов, Рогич (Куат, 54), Капленко (Липовой, 78), Алвеш, Липовой (Чуканов, 46), Фамейе.