Источник: Шишкин возвращается в «Спартак» Ранее 33-летний защитник расторг контракт с московским «Торпедо».

Чемпионат.com сообщает, что Роман Шишкин подписал контракт с московским «Спартак». При этом уточняется, что соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона, и 33-летний футболист, скорее всего, будет выступать за «Спартак-2».

В августе прошлого года на правах свободного агента Шишкин перешел из «Краснодара» в «Торпедо». В осенней части сезона Роман сыграл за команду Сергея Игнашевича 18 матчей в первенстве ФНЛ, забив 1 гол. Вчера 17 февраля он расторг контракт с «автозаводцами».

В РПЛ на счету Шишкина 273 матча и 6 голов. Ранее он выступал за «Спартак» с 2004 по 2010 годы (с перерывом на аренду в «Крылья Советов» в 2009-м). Всего в составе красно-белых Роман провел 90 матчей, забив 1 гол и сделав 10 результативных передач.