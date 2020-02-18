Артем Дзюба: Европа – толерантность и слабость, в Америке все крутое, а в России я хочу жить Нападающий «Зенита» сыграл в ассоциации.

Капитан сборной России Артем Дзюба сыграл в ассоциации на ютуб-канале Gena Miller.

Помимо всего прочего, нападающий «Зенита» поделился своим мнением о Европе, Америке, России и Ольге Бузовой:

«Европа? Толерантность, богатая история и нынче слабость.

Война? То, чего не хотелось бы, чтобы было. Потому что, как правило, эти войны не оправданы ничем.

Америка? Я Америку обожаю за кино, за музыку и за то, как они умеют делать любое шоу – от НХЛ и НБА до всего-всего. Ассоциируется с масштабными и крутыми проектами. Все крутое: кино, мультики, все-все-все, все развлечения.

Россия? Моя страна, которую я очень люблю и буду любить. Это то место, где я хочу жить, хоть и есть вещи, которые мне не нравятся

Бузова? В каких-то моментах недоумение. Но в целом, надо отдать должное, прет как танк. Везде и все про нее так говорят. Но я, честно говоря, вообще спокойно к Оле отношусь. У меня нет ни негатива, ни какого-то восхищения. Человек делает то, что делает. В таком мире мы живем».

В данный момент Дзюба возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ, отметившись 11 голами в 19 встречах. Также на счету Артема 9 результативных передач.