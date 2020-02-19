«Атлетико» победил «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов Встреча прошла в Мадриде.

Футболисты мадридского «Атлетико» нанесли поражение «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 1:0.

Автором единственного мяча стал полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес. Он поразил ворота англичан на 4-й минуте.

Ответный поединок команд состоится 11 марта и пройдет на «Энфилде».

Добавим, что команда Юргена Клоппа является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «красные» выиграли трофей, одолев в финале «Тоттенхэм» (2:1).

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч

«Атлетико» – «Ливерпуль» – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 4 Сауль.

«Атлетико»: Облак, Лоди, Савич, Фелипе, Врсалько, Сауль, Коке, Лемар (Льоренте, 46), Томас, Корреа (Диего Коста, 77), Мората (Витоло, 70).

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 80), Вейналдум, Мане (Ориги, 46), Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино.

Предупреждения: Мане (40), Корреа (45), Гомес (59).