Вирджил ван Дейк: Не могу сказать, что у «Атлетико» были шансы, им просто повезло - Советский спорт
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19 февраля 2020 01:41ФутболГичунцев Артур

Вирджил ван Дейк: Не могу сказать, что у «Атлетико» были шансы, им просто повезло

Встреча прошла в Мадриде.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после поражения от «Атлетико» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я не могу сказать, что у них были шансы. «Атлетико» просто повезло. Я не удивлен их игрой – они всегда играют в подобном стиле. Считаю, что мы неплохо справлялись. Впрочем, у нас есть еще 90 минут, чтоб все исправить», – сказал голландец. для BT Sport.

Напомним, ответный матч команд состоится 11 марта и пройдет на «Энфилде».

Добавим, что команда Юргена Клоппа является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «красные» выиграли трофей, одолев в финале «Тоттенхэм» (2:1).

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