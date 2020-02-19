Клопп - после поражения от «Атлетико»: Это всего лишь 0:1. Добро пожаловать на «Энфилд» - Советский спорт
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19 февраля 2020 06:31ФутболНечаев Юрий

Клопп - после поражения от «Атлетико»: Это всего лишь 0:1. Добро пожаловать на «Энфилд»

Мадридцы обыграли «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился эмоциями после поражения от «Атлетико».

«Это было не совсем то, что должно было случиться, но это случилось. Это всего лишь 0:1 после первой половины, а вторую мы сыграем на нашем стадионе. Они оборонялись всеми силами, их защита была невероятной. Когда такая команда ведет 1:0, они думают только о том, как удержать счет. Добро пожаловать на «Энфилд». Это еще не конец», - цитирует Клоппа BT Sport.

Напомним, футболисты мадридского «Атлетико» нанесли поражение «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес. Он поразил ворота англичан на четвертой минуте.

Ответный поединок команд состоится 11 марта и пройдет на «Энфилде».

Добавим, что «Ливерпуль» потерпел первое поражение в текущем сезоне.

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