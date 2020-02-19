Пишчек - после игры с «ПСЖ»: Это была фантастическая победа Дортмундцы одержали победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Капитан «Боруссии» Лукаш Пишчек прокомментировал победу над «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Это была фантастическая победа! В Париже будет нелегко, но это хорошая отправная точка. Я горжусь тем, что сегодня снова сделали наши болельщики», - цитирует пресс-служба УЕФА поляка.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» – «ПСЖ» завершился в пользу немецкого клуба со счетом 2:1.

Лучшим игроком встречи стал норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который забил два мяча. В составе гостей отличился бразилец Неймар.

Ответный матч состоится 11 марта и пройдет в Париже.