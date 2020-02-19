Сауль Ньигес: Все хотят, чтобы «Атлетико» вылетел, но мы продолжаем свой путь в Лиге чемпионов Мадридцы обыграли «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес прокомментировал победу над «Ливерпулем».

«Игроки «Атлетико» не переставали верить и продолжали работать. Все хотят, чтобы мы вылетели, но мы продолжаем свой путь, матч за матчем, благодаря усилиям всей команды. Мы были очень хороши в обороне, действовали слаженно, потому что у соперника есть очень опасные игроки, которым обязательно нужно ограничивать свободное пространство», - приводит слова Сауля Marca.

Напомним, футболисты мадридского «Атлетико» нанесли поражение «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал Сауль. Он поразил ворота англичан на четвертой минуте.

Ответный поединок состоится 11 марта и пройдет на «Энфилде».

Добавим, что «Ливерпуль», который является действующим победителем турнира, потерпел первое поражение в текущем сезоне.