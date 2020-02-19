Эндрю Робертсон: «Ливерпуль» добился достойного результата, но знает, что может больше Мадридцы обыграли «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон уверен, что после поражения от «Атлетико» его команда в ответном матче сможет исправить ситуацию и пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Мы позволили им начать матч лучшим способом из возможных. Мы добились достойного результата, но знаем, что можем больше. «Атлетико» после матча праздновал так, будто вышел в следующий раунд. Но они приедут на «Энфилд», и мы знаем, что наши фанаты будут с нами», - цитирует Робертсона BT Sport.

Напомним, футболисты мадридского «Атлетико» нанесли поражение «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал полузащитник сборной Испании Сауль Ньигес. Он поразил ворота англичан на четвертой минуте.

Ответный поединок команд состоится 11 марта и пройдет на «Энфилде».

Добавим, что «Ливерпуль», который является действующим победителем турнира, потерпел первое поражение в текущем сезоне.