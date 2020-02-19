Альберт Селадес: К сожалению, «Валенсию» преследует эпидемия травм Сегодня пройдут очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес признался, что его команда испытывает проблемы с составом перед матчем против «Аталанты».

«Нам противостоит очень атакующая команда. «Аталанта» проводит блестящий сезон. К сожалению, нас преследует эпидемия травм. С другой стороны, у остальных футболистов есть отличная возможность проявить себя. Нужно просто адаптироваться в имеющихся условиях. В гостях мы играем не так удачно, но в Лиге чемпионов добились нескольких хороших результатов на выезде, победив в Лондоне и Амстердаме. Вообще, в Лиге чемпионов мы стабильно показывали хороший футбол», - цитирует Селадеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня «Аталанта» примет «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На групповом этапе испанцы заняли первое место в квартете Н. «Валенсия», как и «Челси», набрала 11 очков, но опередила лондонцев по дополнительным показателям.

«Аталанта» заняла второе место в группе С, набрав семь очков и пропустив вперед «Манчестер Сити». Примечательно, что клуб из Бергамо в трех стартовых матчах потерпел три поражения, но в итоге сумел пробиться в плей-офф.

В прошлом сезоне «Валенсия» не смогла преодолеть групповой этап Лиги чемпионов, заняв третье место в своем квартете после «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».

«Аталанта» в этом сезоне дебютирует в самом престижном клубном турнире Европы.

Матч «Аталанта» - «Валенсия» пройдет 19 февраля 2020 года на стадионе Giuseppe Meazza в Милане. Начало встречи в 23:00 мск. Ответная игра запланирована на 10 марта.