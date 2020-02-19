«Не расстраивайте Пашу, поддержите команду!». «Ростов» приглашает болельщиков на матч с ЦСКА Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

«Ростов» просит болельщиков поддержать команду в матче 21-го тура чемпионата России против ЦСКА.

«Павел Мамаев в раздумьях, заполнят ли болельщики стадион на первом домашнем матче весны с ЦСКА. Не расстраивайте Пашу, приходите поддержать команду!», - говорится в сообщении клуба в Twitter.

Павел Мамаев в раздумьях, заполнят ли болельщики стадион на первом домашнем матче весны с ЦСКА 🤔



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Не расстраивайте Пашу, приходите поддержать команду!#РостовЦСКА #ФКРостов #Мамаев pic.twitter.com/PqagI8fioI — Football Club Rostov (@rostovfc) February 19, 2020

«Ростов» привет ЦСКА в 21-м туре чемпионата России 7 марта.

После 19 матчей команды делят третье-четвертое места в турнирной таблице, набрав по 34 очка. «Ростов» находится выше по дополнительным показателям.

Первые матчи после возобновления первенства команды проведут 29 февраля. ЦСКА примет «Урал», а «Ростов» сыграет в гостях с «Ахматом».