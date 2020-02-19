Тони Вильена: У «Краснодара» есть возможность выиграть чемпионат Голландский полузащитник зелено-черных рассказал о целях команды на весеннюю часть сезона.

Первую часть чемпионата «Краснодар» закончил на втором месте, набрав 35 очков. У «Зенита» 45, однако голландский хавбек «быков» Тони Вильена не считает борьбу за золотые медали завершенной.

«Наша цель в РПЛ – первое или второе место, не ниже, – заявил Вильена в интервью Sport24.ru – Пока у нас есть возможность выиграть золото. «Зенит» оторвался, но посмотрите его игры: чаще побеждают минимально. Могут и оступиться. Мы тоже не раз упускали игры, в которых обязаны были брать три очка. Но с каждой победой приходит уверенность. Мы и осенью шли неплохо, надо продолжать. Сейчас мы улучшаем игру между линиями и работаем над созданием голевых моментов, чтобы стать еще сильнее

Лига чемпионов – это был большой шанс, который мы упустили. Но выигрывать всегда мы не можем. Сейчас надо полностью выложиться в чемпионате – мы вылетели из Кубка России и Лиги Европы. Там проиграли в двух первых турах, зато потом дважды победили «Трабзонспор» и «Базель» дома. Все решалось с «Хетафе» в декабре – победили бы, готовились бы сейчас к плей-офф. Жутко огорчены, что не удалось».

25-летний полузащитник перешел в «Краснодар» из голландского «Фейеноорда» в июле прошлого года за 9 млн евро. В данный момент на счету Вильены в РПЛ 17 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи.