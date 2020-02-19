«Рубин» проиграл «Кайрату» на сборе в Белеке Команда Леонида Слуцкого готовится к весенней части чемпионата в Турции.

Казанский «Рубин» в очередном товарищеском матче проиграла серебряному призеру прошлогоднего чемпионата Казахстана «Кайрату» со счетом 2:3.

К 36-й минуте алматинцы вели 3:0. На 14-й минуте отличился Абат Аимбетов, на 16-й – Раде Дугалич, а на 36-й – Конрад Вжесински.

«Рубин» оба своих мяча забил в концовке встречи. На 77-й минуте Зурико Давиташвили реализовал пенальти, а на 90-й после навеса грузина со штрафного точный удар головой нанес шведский защитник казанцев Карл Старфельт.

22 февраля «Рубин» проведет последний зимний спарринг против чемпиона Молдавии «Шерифа».

Казанский клуб занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 19 очков в 19 матчах.