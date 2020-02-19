ЦСКА проведет в Испании дополнительный спарринг 21 февраля сыграют против швейцарского клуба «Рапперсвилль-Йона».

Официальный сайт московского ЦСКА сообщает, что армейцы договорились о проведении дополнительного товарищеского матча в испанском Кампоаморе.

21 февраля команда Виктора Гончаренко встретится с клубом «Рапперсвилль-Йона», который выступает в третьем дивизионе чемпионата Швейцарии. Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

Сегодня вечером армейцы сыграет с испанской «Картахеной». Начало – в 22:00 по Москве.

ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ, набрав 34 очка в 19 турах.