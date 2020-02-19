Леонид Слуцкий: С «Кайратом» попытались на «Феррари» двигаться по бездорожью В первом тайме товарищеской встречи «Рубин» пропустил целых три мяча.

Казанский «Рубин» на сборе в турецком Белеке проиграл спарринг против «Кайрата» со счетом 2:3, пропустив трижды в первые 36 минут. Игру команды в интервью для официального сайта клуба прокомментировал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий:

«Пожалуй, первый раз на сборах мы встретились с командой столь высокого уровня мастерства. В первом тайме мы оказались не готовы к тому уровню сопротивления и единоборств, которые нам предложил «Кайрат». Первые минуты складывались как обычно: мы владели территорией и проводили большое количество позиционных атак. Это сыграло с нами злую шутку. После этого мы начали проигрывать много единоборств, оказались к этому не готовы и не смогли даже минимально перестроиться ни по игровой модели, ни по другим вещам.

В первом тайме абсолютно заслуженное преимущество соперника и наша беспомощность. Не было у нас давно такого соперника, который в прямом смысле нас начал бить и мы оказались немного не готовы. Мы попытались на «Феррари» двигаться по бездорожью. Это не самый удачный способ преодоления дистанции.

Перед вторым таймом был серьезный разговор, и я говорил, что для того, чтобы начать играть, надо хотя бы начать выигрывать единоборства, которых было много. После этого можно говорить о создании моментов и каких-то игровых вещах. Если мы единоборства проигрываем раз за разом, то играть в футбол становится сложно. Во втором тайме как раз все изменилось. Да, не был показан запредельный и фееричный уровень футбола, но, тем не менее, мы стали выигрывать больше единоборств, особенно в центральной зоне. У соперника начали появляться разрывы и, как следствие, мы забили два мяча и имели еше несколько моментов для гола».

22 февраля «Рубин» проведет последний зимний спарринг против чемпиона Молдавии «Шерифа».

Казанский клуб занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 19 очков в 19 матчах.