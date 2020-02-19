Леонид Слуцкий: С «Кайратом» попытались на «Феррари» двигаться по бездорожью - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 февраля 2020 19:24ФутболШарафудинов Виктор

Леонид Слуцкий: С «Кайратом» попытались на «Феррари» двигаться по бездорожью

В первом тайме товарищеской встречи «Рубин» пропустил целых три мяча.

Казанский «Рубин» на сборе в турецком Белеке проиграл спарринг против «Кайрата» со счетом 2:3, пропустив трижды в первые 36 минут. Игру команды в интервью для официального сайта клуба прокомментировал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий:

«Пожалуй, первый раз на сборах мы встретились с командой столь высокого уровня мастерства. В первом тайме мы оказались не готовы к тому уровню сопротивления и единоборств, которые нам предложил «Кайрат». Первые минуты складывались как обычно: мы владели территорией и проводили большое количество позиционных атак. Это сыграло с нами злую шутку. После этого мы начали проигрывать много единоборств, оказались к этому не готовы и не смогли даже минимально перестроиться ни по игровой модели, ни по другим вещам.

В первом тайме абсолютно заслуженное преимущество соперника и наша беспомощность. Не было у нас давно такого соперника, который в прямом смысле нас начал бить и мы оказались немного не готовы. Мы попытались на «Феррари» двигаться по бездорожью. Это не самый удачный способ преодоления дистанции.

Перед вторым таймом был серьезный разговор, и я говорил, что для того, чтобы начать играть, надо хотя бы начать выигрывать единоборства, которых было много. После этого можно говорить о создании моментов и каких-то игровых вещах. Если мы единоборства проигрываем раз за разом, то играть в футбол становится сложно. Во втором тайме как раз все изменилось. Да, не был показан запредельный и фееричный уровень футбола, но, тем не менее, мы стали выигрывать больше единоборств, особенно в центральной зоне. У соперника начали появляться разрывы и, как следствие, мы забили два мяча и имели еше несколько моментов для гола».

22 февраля «Рубин» проведет последний зимний спарринг против чемпиона Молдавии «Шерифа».

Казанский клуб занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 19 очков в 19 матчах.

Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Кудерметова проиграла испанке Мугурусе в 1/8 финала турнира в Дубае Клийстерс проиграла в первом матче после возвращения Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Дубае
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Я самоучка, не судите строго». Пропустившая ЧЕ-2020 Евгения Медведева стала дизайнером Фигуристка объявила о новой коллекции одежды с собственными рисунками. 12.02.2020 18:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое место Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13 ММА Ващенко Сергей
Проигрывающий состав – не меняем. Марафон побегут Миронова, Куклина, Юрлова и Старых После выходного дня чемпионат мира в Антхольце возобновляется женской индивидуальной гонкой 18.02.2020 08:00 Биатлон Тигай Лев
Анисимов принес «Оттаве» победу в овертайме. Коршков отличился в первом же матче в НХЛ (видео) Девять матчей насчитывал очередной игровой день НХЛ. 17.02.2020 08:00 Хоккей Трофименко Кирилл
В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Чепиков: У Логинова и Юрловой хорошие шансы на медаль в супермиксте В Антхольце продолжается чемпионат мира по биатлону. 18.02.2020 14:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
19:27 ММА Глава АСА: Не думаю, что Емельяненко захочет просто так отдать свой Mercedes
19:24 Футбол Леонид Слуцкий: С «Кайратом» попытались на «Феррари» двигаться по бездорожью
19:11 Футбол Ещенко – о травме колена: «Спартак» тогда хорошо отреагировал. Сразу отвезли меня в Италию
19:07 Хоккей «Трактор» разгромил «Адмирал», клуб из Владивостока потерял шансы на выход в плей-офф
18:56 Баскетбол Известен состав сборной России на отборочный матч чемпионата Европы против Италии
18:30 Биатлон Логинов не выступит в сингл-миксте из-за проблем с коленом, Александра заменит Елисеев
18:18 Футбол ЦСКА проведет в Испании дополнительный спарринг
17:52 Биатлон Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира
17:47 Футбол «Рубин» проиграл «Кайрату» на сборе в Белеке
17:33 Волейбол «Кузбасс» обыграл «Берлин» и вышел в лидеры своей группы в Лиге чемпионов
17:33 Футбол Вертонген может перейти в «Интер»
17:19 Теннис Кудерметова проиграла испанке Мугурусе в 1/8 финала турнира в Дубае
17:05 Футбол «Лестер» начал переговоры с Лалланой
16:54 Футбол Директор «МанСити» назвал ложью все обвинения в адрес клуба
16:42 Футбол Доходы клубов немецкой бундеслиги впервые превысили 4 миллиарда евро
16:29 Футбол Ван Перси выступил против увольнения Сульшера
16:26 Бокс Деонтей Уайлдер: Моя двухлетняя дочь бьет сильнее, чем Фьюри
16:14 ММА Отсидевший боец ММА Новоселов рассказал, как Федор Емельяненко поехал вместо него на ЧМ по самбо
16:12 Футбол Бывший форвард ЦСКА перешел в китайский клуб
15:47 Санный спорт Чемпионат Европы на натурбану в Москве могут отменить
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
Минимущество объяснило появление платной парковки у вокзала Петрозаводска
Источник: в деле Сергея Прошина появился еще один соучастник преступной деятельности
Мэрия Нижнего Тагила собралась взять в кредит 400 миллионов рублей
Никитин недоволен информированием населения о благоустройстве «Швейцарии»
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика