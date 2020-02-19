L’Equipe: Рангник подписал предварительный контракт с «Миланом» - Советский спорт
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19 февраля 2020 19:37ФутболШарафудинов Виктор

L’Equipe: Рангник подписал предварительный контракт с «Миланом»

В 2015 по 2019 годы немецкий тренер работал в «РБ Лейпциг» на разных должностях.

Самая популярная спортивная газета Франции L’Equipe сообщила о том, что немецкий тренер Ральф Рангник заключил предварительный контракт с итальянским клубом «Милан».

61-летний немец станет новым главным тренером команды после завершения нынешнего сезона. Во временном соглашении Рангика и «Милана» прописана выплата неустойки, если клуб серии А решит расторгнуть договор.

Ранее итальянские и немецкие газеты писали, что немецкий специалист будет отвечать также за работу на трансферном рынке, то есть фактически станет еще и спортивным директором. В этом случае руководящие посты в «Милане» потеряют Паоло Мальдини и Звонимир Бобан.

С 2015 по 2019 годы Рангник работал в «РБ Лейпциг» на разных должностях и в том числе дважды занимал пост главного тренера. Под его руководством команда вышла в бундеслигу в 2016 году, а в прошлом сезоне заняла третье место, получив право выступить в Лиге чемпионов. Также в активе тренера победа с «Шальке» в Кубке Германии сезона-2010/11. В данный момент Рангник занимает пост главы футбольного отдела компании «Ред Булл», которой принадлежат немецкий «РБ Лейпциг» и австрийский «Ред Булл Зальцбург».

«Милан» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 24 турах. С 9 октября команду тренирует Стефано Пиоли, сменивший Марко Джампаоло, под чьим руководством красно-черные начинали нынешний сезон.

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