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«Спартак» заявил Соболева за свою вторую команду, которая выступает в ФНЛ - Советский спорт
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19 февраля 2020 19:55ФутболШарафудинов Виктор

«Спартак» заявил Соболева за свою вторую команду, которая выступает в ФНЛ

В первой части сезона нападающий забил 10 голов в составе «Крыльев Советов».

Александр Соболев, которого красно-белые 30 января взяли в аренду с правом выкупа, попал в заявку «Спартака-2». Вторая команда московского клуба выступает в Футбольной национальной лиге. Заявочный лист опубликован на официальном сайте ФНЛ.

Кроме Соболева, в заявке «Спартака-2» оказались защитники Виталий Дьяков и Георгий Тигиев, а также полузащитник Николай Тюнин. Стоит отметить, что у «Спартака-2» единая заявка с главной командой красно-белых.

Немецкий портал Transfermarkt утверждает, что «Спартак» летом заплатит «Крыльям Советов» за 22-летнего Соболева 4,5 млн евро.

Первую половину прошлого года Александр провел на правах аренды в «Енисее», но в нынешнем сезоне стал одним из главных открытий РПЛ, забив 10 голов и отдав 3 результативных передачи в 18 матчах.

Больше Соболева в первой части чемпионата забил только форвард «Зенита» Артем Дзюба (11 мячей).

«Спартак-2» занимает 16-е место в первенстве ФНЛ, набрав 25 очков в 25 матчах.

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