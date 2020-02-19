«Ростов» проиграл чемпиону Норвегии «Мольде» - Советский спорт
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19 февраля 2020 20:21ФутболШарафудинов Виктор

«Ростов» проиграл чемпиону Норвегии «Мольде»

Команда Валерия Карпина проводит сбор в испанской Марбелье.

ФК «Ростов» провел контрольный матч против чемпиона Норвегии «Мольде», уступив со счетом 0:1.

Единственный гол на 4-й минуте забил шведский полузащитник норвежского клуба Маттиас Мострем.

23 февраля «Ростов» проведет заключительную встречу в Марбелье. Соперником команды Карпина станет «Краснодар».

Желто-синие занимают третье место в РПЛ, набрав 34 очка в 19 турах и опережая по дополнительным показателям ЦСКА и «Локомотив».

Контрольный матч

«Ростов» (Россия) – «Мольде» (Норвегия) – 0:1 (0:1)

Гол: Мострем, 4.

«Ростов»: Рудаков, Чистяков (Козлов, 63), Хаджикадунич (Осипенко, 46), Ларченков (Ливаднов, 46), Ведерников (Чернов, 66), Байрамян (Норманн, 46), Черкес (Попов, 63), Саплинов (Еременко, 63), Зайнутдинов (Осинов, 46), Долгов (Мамаев,63), Прошляков (Шомуродов, 63).

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