Дмитрий Аленичев: «Спартак» вряд ли зацепится за шестерку На данный момент команда занимает 10-е место в таблице, набрав 22 очка.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил выступление красно-белых под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско, а также дал прогноз на выступление команды в текущем сезоне РПЛ.

– Что думаете о «Спартаке», который второй год подряд выиграл крупный зимний турнир?

– В Катаре? Такие победы вообще ничего не значат. Все покажет весна. И «Спартак» вряд ли зацепится за шестерку. Остается побороться за Кубок России – это единственный способ попасть в еврокубки.

– Вы видите прогресс в игре красно-белых при Тедеско?

– Сложно оценивать тренера, который принял команду в ходе сезона. Повторюсь: все покажут официальные матчи. Выводы по товарищеским турнирам делать не собираюсь.

– Но команда в Катаре показывала спартаковский футбол?

– О чем вы, какой спартаковский футбол? Тедеско играет в прессинг, как сейчас модно. А в наше время игроки на поле думали, была высокая культура паса. Впрочем, не считайте это критикой. Работу тренера определяет результат, – сказал Аленичев «Советскому спорту».