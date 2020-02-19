Дмитрий Аленичев: «Спартак» вряд ли зацепится за шестерку

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил выступление красно-белых под руководством немецкого специалиста Доменико Тедеско, а также дал прогноз на выступление команды в текущем сезоне РПЛ.
– Что думаете о «Спартаке», который второй год подряд выиграл крупный зимний турнир?
– В Катаре? Такие победы вообще ничего не значат. Все покажет весна. И «Спартак» вряд ли зацепится за шестерку. Остается побороться за Кубок России – это единственный способ попасть в еврокубки.
– Вы видите прогресс в игре красно-белых при Тедеско?
– Сложно оценивать тренера, который принял команду в ходе сезона. Повторюсь: все покажут официальные матчи. Выводы по товарищеским турнирам делать не собираюсь.
– Но команда в Катаре показывала спартаковский футбол?
– О чем вы, какой спартаковский футбол? Тедеско играет в прессинг, как сейчас модно. А в наше время игроки на поле думали, была высокая культура паса. Впрочем, не считайте это критикой. Работу тренера определяет результат, – сказал Аленичев «Советскому спорту».
Логинов начинает, Елисеев - отдыхает. Сегодня на ЧМ – мужская индивидуальная гонка В среду на чемпионате мира в Антхольце мужчины побегут 20 километров. Наши тренеры дали отдохнуть Матвею Елисееву, его заменит дебютант ЧМ Эдуард Латыпов. 19.02.2020 12:20 Биатлон Тигай Лев Нет причин пойти смотреть хоккей на футбольный стадион. Колонка Виталия Славина Последний матч «Стадионной серии» НХЛ «Колорадо» - «Лос-Анджелес» вызвал шквал критики болельщиков. 19.02.2020 15:21 Хоккей Славин Виталий «Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Как догнать Крокодила Гену? Яшкин ушел в отрыв в снайперской гонке Обзор дня накануне новой игровой недели в КХЛ. 16.02.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав Когда пять – это «неуд». Александр Логинов «застрелился» в индивидуальной гонке Вслед за женской сборной России индивидуальную гонку провалила и наша мужская команда. Ни один из россиян не попал в топ-10. Александр Логинов допустил пять промахов и остался только 15-м. 19.02.2020 20:08 Биатлон Мысин Николай Назло норвежцам. Логинов выиграл вторую медаль за два дня После победы в спринте Александр Логинов завоевал и вторую награду чемпионата мира. В гонке преследования лидер российской сборной допустил один промах, финишировав третьим. 16.02.2020 19:30 Биатлон Деньги вернуть, «Стадионные серии» продолжить С матчами на открытом воздухе не стоит частить и готовиться к ним нужно максимально тщательно. 19.02.2020 15:33 Хоккей Иванов Сергей Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей От Симоняна до Мхитаряна. Армянский футбол – вчера, сегодня, завтра… «Советский спорт» – об истории футбола в Армении. 18.02.2020 16:00 Футбол Мелоян Рубен