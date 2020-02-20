ЦСКА обыграл «Картахену» на сборе в Испании

Московский ЦСКА победил «Картахену» в товарищеском матче. Встреча прошла в Испании и завершилась в пользу армейцев – 2:0.
В их составе по голу забили Никола Влашич (32-я минута) и Константин Марадишвили (49).
Добавим, что 22 февраля московский клуб сыграет с «Уфой» и завершит сбор в Испании.
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