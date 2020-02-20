Альберт Селадес: Результат матча с «Аталантой» не отражает того, что происходило на поле «Валенсия» потерпела крупное поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес считает, что его команда не заслужила крупного поражения от «Аталанты».

«Мы постараемся подготовиться к ответному матчу как можно лучше. Мы будем сильны дома. Результат не отражает того, что происходило на поле. У нас было немало шансов, мы могли забить 3-4 гола. Результат непростой, но мы будем готовы», - цитирует официальный сайт УЕФА Селадеса.

Напомним, футболисты «Аталанты» разгромили «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Ханс Хатебур, Йосип Ильчич, Ремо Фройлер и Марио Пашалич. У гостей это сделал российский полузащитник Денис Черышев.

Ответный матч состоится 10 марта и пройдет на домашней арене испанского клуба.