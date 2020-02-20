Холанд, Льорис, Хатебур и Лоди претендуют на звание лучшего игрока недели в ЛЧ Во вторник и среду состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

УЕФА назвала номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. В число претендентов вошли Эрлинг Холанд («Боруссия»), Ренан Лоди («Атлетико»), Ханс Хатебур («Аталанта») и Уго Льорис («Тоттенхэм»). Кто заслужил приз Игроку недели в #ЛигаЧемпионов?



⭐️ Ренан Лоди

⭐️ Эрлинг Холанн

⭐️ Ханс Хатебур

⭐️ Юго Льорис



Голосуй 👉 https://t.co/XiGWdo4RQA pic.twitter.com/rbHswzk53B — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 19, 2020 Два гола Холанда позволили «Боруссии» обыграть «ПСЖ» (2:1), Льорис отразил 4 удара из 5 в игре с «РБ Лейпциг» и был признан лучшим игроком матча (0:1), Хатебур оформил дубль в ворота «Валенсии» (4:1), а Лоди помог «Атлетико» обыграть «Ливерпуль» (1:0). Голосование открыто на официальном сайте УЕФА.