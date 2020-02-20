Источник: Канте пропустит до трех недель из-за травмы В текущем сезоне полузащитник провел 22 матча за клуб.

Полузащитник «Челси» Нголо Канте пропустит две-три недели из-за травмы.

Об этом сообщает издание L’Equipe. Француз получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Таким образом, Канте рискует пропустить игру в АПЛ против «Тоттенхэма» (22 февраля), первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (25 февраля) и встречу Кубка Англии против «Ливерпуля» (3 марта).

В текущем сезоне полузащитник забил три гола в 22 матчах за клуб во всех турнирах.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает четвертое место, набрав 41 очко после 26 игр.