Оле-Гуннар Сульшер: Погба все еще далек от возвращения в строй Полузащитник продолжает восстанавливаться от травмы.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер признался, что полузащитник Поль Погба еще долго не сможет помочь команде.

«Поль пока не участвовал в командных занятиях. Это зависит от его самочувствия и от того, когда он почувствует, что готов вернуться. Пока он все еще далек от возвращения», - цитирует Сульшера Goal.com.

В текущем сезоне из-за различных проблем со здоровьем француз провел всего восемь матчей за клуб, в которых сделал две результативные передачи. На протяжении всего сезона в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что Погба хочет покинуть «МЮ».

Сегодня в рамках 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях против «Брюгге». Встреча начнется в 20:55 мск.