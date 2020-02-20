Юрганов на правах аренды перешел в «Тамбов» Защитник «Сочи» Игорь Юрганов на правах аренды перешел в «Тамбов».

Как сообщает пресс-служба тамбовского клуба, трудовое соглашение с 26-летним футболистом подписано сроком до конца текущего сезона-2019/20.

Добавим, что в текущем сезоне Юрганов провел девять матчей за в чемпионате России.