Защитник «Севильи» Каррису перешел в китайский клуб Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Защитник «Севильи» Даниэль Каррису продолжит карьеру в чемпионате Китая. Сегодня, 20 февраля португалец перебрался в «Ухань Чжоэр». Другие детали сделки не раскрываются.

Напомним, футболист начал выступление за испанцев в 2013 году и отыграл за шесть лет более 150 матчей. В текущем сезоне защитник провел 11 матчей в рамках примеры, не отметившись голевыми действиями на поле.

Добавим, что в первом туре нового сезона «Ухань Чжоэр» сыграет 22 февраля с «Тяньцзинь Тэда».