Алан Дзагоев: Не очень хотелось выходить на игру с «Картахеной» Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев дал комментарий после товарищеского матча с испанской «Картахеной» (2:0).

- Хорошая, интенсивная игра. Осталось еще две товарищеских встречи, я так понимаю, почти все сыграют по 90 минут. Сборы подходят к концу, набираем форму. Сегодня хорошо двигались, это то, что нам нужно.

- Все помнят том, что произошло здесь с тобой ровно год назад. Было ли волнение сейчас?

- Конечно, в голове это чуть-чуть сидело. Если честно, мы очень долго думали, играть мне сегодня или нет. Раза три разговаривали с Михалычем. Не очень хотелось, но свои страхи нужно перебарывать. Решил, что буду играть, нужно набирать дальше форму. В целом все нормально, без происшествий, - передает слова Дзагоева пресс-служба армейцев.

Напомним, в 19 февраля 2019 года на 16-й минуте товарищеского матча против «Картахены» (3:1) Дзагоев получил повреждение передней крестообразной связки колена.