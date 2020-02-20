Нападающий чешской «Спарты» завершил карьеру в 27 лет Травма колена не позволила Кадлецу продолжать играть.

Пресс-служба пражской «Спарты» объявила о том, что нападающий команды Вацлав Кадлец завершил карьеру профессионального футболиста.

Отмечается, что 27-летний игрок получил травму колена в мае 2018 года, и с тех пор Кадлец перенес несколько операций. К сожалению, очередная операция вынудила его закончить с футболом.

Milý Vašku,



je to pár dní, co jsi některým z nás oznámil, že budeš muset podstoupit další operaci. Věděli jsme, co to znamená. Je nám to moc líto, ale teď Ti píšeme dopis k ukončení Tvé profesionální kariéry... #acsparta



➡ https://t.co/mt66SXVbJi pic.twitter.com/BTIbQNcHxz — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) February 20, 2020

Кадлец выступал за такие клубы, как «Айнтрахт» и «Мидтьюлланд». В общей сложности он сыграл 280 матчей, отметившись 75 голами и 24 ассистами.

Также на его счету четыре гола в 16 поединках за национальную сборную.