Нападающий чешской «Спарты» завершил карьеру в 27 лет

Пресс-служба пражской «Спарты» объявила о том, что нападающий команды Вацлав Кадлец завершил карьеру профессионального футболиста.
Отмечается, что 27-летний игрок получил травму колена в мае 2018 года, и с тех пор Кадлец перенес несколько операций. К сожалению, очередная операция вынудила его закончить с футболом.
Кадлец выступал за такие клубы, как «Айнтрахт» и «Мидтьюлланд». В общей сложности он сыграл 280 матчей, отметившись 75 голами и 24 ассистами.
Также на его счету четыре гола в 16 поединках за национальную сборную.
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