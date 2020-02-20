Руди Гарсия: Если мы пройдем «Ювентус», то это будет большим достижением Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

– Это прекрасный шанс для нас. Если мы пройдем «Ювентус», то это будет большим достижением. Особенно без Депая, который для нас как Роналду. Представьте себе «Ювентус» без Криштиану. Как остановить португальца? Он должен становиться на границе города и решить, что ему не нравится Лион и он не хочет здесь выступать. Если серьезно, то наша оборона должна его удержать. Однако бесполезно сажать Роналду в клетку, если ты оставишь простор для Дибалы или Игуаина. Лига чемпионов – сложный турнир. Мы хотим попробовать пройти дальше, но я также понимаю, что «Ювентус» настроен очень серьезно. Не думаю, что Роналду переехал в Турин ради победы только в чемпионате Италии, – цитирует Гарсию Corriere dello Sport.

Отметим, что в четырех матчах с «Ювентусом» французская команда потерпела три поражения, а одну игру свела вничью.

Первый матч пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лионне» во Франции 26 февраля, ответный – 17 марта на «Альянц Стэдиум» в Италии.