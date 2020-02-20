Кокорин вышел в основном составе «Сочи» на контрольный матч с «Астаной» Пресс-служба «Сочи» огласила стартовый состав команды на товарищескую встречу с «Астаной».

«Сочи»: Джанаев (к), Маргасов, Новосельцев, Мевля, Калугин, Заика, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров, Мостовой, Кокорин.

Матч начался в 17.00 по московскому времени.

Напомним, что в своей дебютной встрече за сочинцев Кокорин оформил дубль против московского «Динамо» (3:1).