Массимилиано Аллегри: В сентябре я должен вернуться к работе Бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о том, где возобновит свою тренерскую работу.

– У меня нет никаких переговоров с «ПСЖ». Это было бы неуважение к окружающим. Я нахожусь в Париже, чтобы представить мою книгу. Я до сих пор ничего не знаю о своем будущем. В сентябре я должен вернуться к работе. Если я привык отдыхать, я уже давно не работаю. Вот почему я должен учиться снова. Я изучаю английский для моей личной культуры, потому что, когда я уезжаю за границу, я не могу общаться с людьми, – цитирует Аллегри AFP.

Последним местом работы итальянского тренера был «Ювентус», который он возглавлял с 2014 по 2019 год. Вместе с туринским клубом он пять раз выигрывал чемпионат Италии и четыре раза – Кубок страны.

Ранее Аллегри работал с «Миланом» и «Кальяри».