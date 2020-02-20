Массимилиано Аллегри: В сентябре я должен вернуться к работе

– У меня нет никаких переговоров с «ПСЖ». Это было бы неуважение к окружающим. Я нахожусь в Париже, чтобы представить мою книгу. Я до сих пор ничего не знаю о своем будущем. В сентябре я должен вернуться к работе. Если я привык отдыхать, я уже давно не работаю. Вот почему я должен учиться снова. Я изучаю английский для моей личной культуры, потому что, когда я уезжаю за границу, я не могу общаться с людьми, – цитирует Аллегри AFP.
Последним местом работы итальянского тренера был «Ювентус», который он возглавлял с 2014 по 2019 год. Вместе с туринским клубом он пять раз выигрывал чемпионат Италии и четыре раза – Кубок страны.
Ранее Аллегри работал с «Миланом» и «Кальяри».
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