Кулибали может пропустить первую игру с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали рискует пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится 25 февраля в Италии.
28-летний футболист снова испытывает проблемы с бедром – он получил травму в игре 16-го тура серии А с «Пармой» (1:2). После чего долгое время восстанавливался. В домашнем матче с «Лечче» (2:3) защитник отыграл все 90 минут, однако уже к следующему поединку с «Кальяри» (1:0) оказался вновь не готов из-за повреждения.
Кулибали не попал в заявку команды на ближайший матч 25-го тура чемпионата Италии с «Брешией» (21 февраля).
В нынешнем сезоне на счету 28-летнего игрока сыграл 21 матч, в которых он не отметился результативными действиями.
«Наполи» занимает девятое место в серии А, набрав 33 очка после 24 туров.
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