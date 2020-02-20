Мартин Брейтуэйт: Играть за «Барселону» – мечта, ставшая реальностью Новичок «Барселоны» Мартин Брейтуэйт поделился эмоциями от своего перехода в каталонский клуб.

– Я очень взволнован. Это мечта, ставшая реальностью. Любой, кто играет в футбол, хочет играть в «Барселоне». Моя цель – выиграть титулы. Это клуб, в котором есть большое давление и ожидания. Я умный, быстрый и сильный игрок, физически и технически развит. Я стараюсь улучшать свой уровень каждый день. Моя основная цель – забить много голов, и я надеюсь достичь этого. Месси – лучший футболист всех времен. Это прекрасное время для меня, чтобы играть с ним в одной команде, – цитирует Брейтуэйта пресс-служба каталонцев.

Сегодня «Барселона» объявила о переходе Брейтуэйта. Отмечается, что его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года, а сумма трансфера составила 18 миллионов евро.

В текущем сезоне 28-летний нападающий отыграл 27 матчей, забил восемь голов и отдал один голевой пас. Ранее в его карьере были английский «Мидлсбро», а также французские «Тулуза» и «Бордо». За сборную Дании игрок провел 39 поединков (7 голов).