Приставы взыскали с «Ростова» 154 млн рублей Деньги получит бывший спонсор клуба компания «Агроком».

Судебные приставы взыскали с футбольного клуба «Ростов» 154 млн рублей, которые будут возвращены компании «Агроком». Об этом сообщает DonNews, ссылаясь на банк данных Федеральной службы судебных приставов. Исполнительный лист был выдан 12 февраля Арбитражным судом Ростовской области.

В сентябре 2016 года «Ростов» и «Донской табак» заключили договор займа на 64 млн рублей, согласно которому клуб должен был вернуть деньги до конца года. Позже табачная компания уступила этот долг компании «Агроком», которая обратилась в Арбитражный суд.

Общая сумма исковых требований составляла 134 миллиона рублей, из них 64 миллиона — это основной долг, 17 миллионов – сумма за пользование займом, еще 53 миллиона – неустойка за несвоевременное погашение.

Изначально требования «Агрокома» суд не удовлетворил, но компания обжаловала это решение.

17 января нынешнего пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с клуба 154 млн рублей.

«Агроком» принадлежит бывшему президенту ФК «Ростов» Ивану Саввиди, который с 2012 года владеет греческим футбольным клубом ПАОК.

Ростовская команда занимает третье место в РПЛ, набрав 34 очка в 19 турах и опережая по дополнительным показателям ЦСКА и «Локомотив».