Оле-Гуннар Сульшер: Мечтаем выиграть Лигу Европы

– Эти парни великолепны. Они молоды, они свежи, они быстро восстанавливаются и готовы к этому. Мы мечтаем выиграть Лигу Европы, – цитирует тренера пресс-служба «МЮ».
Напомним, матч 1/16 финала между «Манчестер Юнайтед» и «Брюгге» состоится сегодня в Бельгии. Начало – в 20.55 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 27 февраля в Англии.
Черышев оставил «летучим мышам» шансы (видео) «Аталанта» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов громила «Валенсию» со счетом 4:0, но вышедший на замену хавбек российской сборной отыграл один гол и сохранил для испанцев шансы на выход в четвертьфинал. 20.02.2020 01:15 Футбол Мощенко Захар Когда пять – это «неуд». Александр Логинов «застрелился» в индивидуальной гонке Вслед за женской сборной России индивидуальную гонку провалила и наша мужская команда. Ни один из россиян не попал в топ-10. 19.02.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай Халл мучился еще больше Овечкина Пятый матч подряд Александр Овечкин покинул лед несолоно хлебавши. 18.02.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий «Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев «Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль Панарин и Бучневич тащат «Рейнджерс». Шестеркин на высоте (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 20.02.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл Нагельсманн пишет историю. Побил рекорд Тедеско и обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне «Лейпциг» в ярком противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» одержал минимальную выездную победу. 20.02.2020 01:00 Футбол Зибрак Артем На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Самый главный тренер-олимпиец. Владимиру Юрзинову – 80 лет Самый главный тренер-олимпиец. Владимиру Юрзинову – 80 лет 20.02.2020 11:00 Хоккей Домрачев Владислав