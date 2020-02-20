Оле-Гуннар Сульшер: Мечтаем выиграть Лигу Европы Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил о желании завоевать европейский трофей по итогам сезона.

– Эти парни великолепны. Они молоды, они свежи, они быстро восстанавливаются и готовы к этому. Мы мечтаем выиграть Лигу Европы, – цитирует тренера пресс-служба «МЮ».

Напомним, матч 1/16 финала между «Манчестер Юнайтед» и «Брюгге» состоится сегодня в Бельгии. Начало – в 20.55 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 27 февраля в Англии.