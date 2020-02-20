Кака: Клопп или Гвардиола? В этом году отдам свое предпочтение Юргену Бывший полузащитник «Милана» и сборной Бразилии Рикардо Кака сравнил работы Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы в нынешнем сезоне.

– В этом году я отдам свое предпочтение Клоппу. Они оба большие профессионалы, я их большой поклонник. Прошлый сезон выдался просто невероятным для Хосепа, а затем Юрген выигрывает Лигу чемпионов и начинает доминировать в АПЛ. Всегда приятно наблюдать за работой этих ребят, – цитирует Кака Sport Bible.

После 26 туров «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, набрав 76 очков. «Манчестер Сити» располагается на второй позиции, отставая на 22 очка. При этом команде Гвардиолы, помимо двухлетнего отстранения от еврокубков, грозит снятие очков в нынешнем сезоне по причине нарушений финансового Fair Play.

Что касается Лиги чемпионов, то оба коллектива вышли в 1/8 финала турнира. 18 февраля в первой игре «Ливерпуль» уступил «Атлетико» (0:1). 26 февраля «Манчестер Сити» в рамках плей-офф встретится в Мадриде с «Реалом».