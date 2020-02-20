Лига Европы. 1/16 финала. «Айнтрахт» разгромил «Зальцбург», «Интер» одолел «Лудогорец» Сегодня проходят первые матчи в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Футболисты «Айнтрахта» сделали весомую заявку на выход в следующий этап турнира, победив дома «Зальцбург» со счетом 4:1.

В составе победителей хет-триком отметился японец Даити Камада (12-я, 43-я и 53-я минуты). Еще один гол записан на Филипа Костича (56). Соперник ответил лишь однажды – на 85-й минуте кореец Хи Чхан Хван реализовал пенальти.

В параллельной встрече «Интер» в гостях добился уверенной победы на «Лудогорцем». За миланский клуб отличились Кристиан Эриксен (71) и Ромелу Лукаку (90+4, с пенальти).

Напомним, что ответные встречи состоятся 27 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала

«Айнтрахт» (Германия) – «Зальцбург» (Австрия) – 4:1 (2:0)

Голы: Камада, 12, 43, 53. Костич, 56 – Хван, 85 (пенальти).

«Лудогорец» (Болгария) – «Интер» (Италия) – 0:2 (0:0)

Голы: Эриксен, 71. Лукаку, 90+4 (пенальти).