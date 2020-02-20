«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Брюгге» в плей-офф Лиги Европы Ответная встреча состоится 27 февраля.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) завершился вничью 1:1. На 15-й минуте счет открыл нигерийский форвард хозяев Эммануэль Бонавентуре, а на 36-й равновесие восстановил Антони Марсьяль.