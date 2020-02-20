«Шахтер» победил «Бенфику» в плей-офф Лиги Европы Встреча состоялась в Харькове.

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы чемпион Украины «Шахтер» со счетом 2:1 победил португальскую «Бенфику».

На 56-й минуте счет открыл бразильский полузащитник оранжево-черных Алан Патрик, но на 67-й гости отыгрались – Пицци реализовал пенальти. Однако на 72-й Виктор Коваленко вновь вывел «Шахтер» вперед, отличившись после передачи Жуниора Мораеса. Гол хавбека сборной Украины стал победным.

Ответный матч состоится в Лиссабоне 27 февраля.

Напомним, что «Бенфика» не пустила в весеннюю часть еврокубков чемпиона России «Зенит», разгромив команду Сергея Семака со счетом 3:0 на финише группового этапа Лиги чемпионов.