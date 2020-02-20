Лига Европы. 1/16 финала. «Хетафе» уверенно победил «Аякс», «Севилья» сыграла вничью с ЧФР Сегодня состоялись первые матчи 1/16 финала Лиги Европы.

Первая игра 1/16 финала Лиги Европы между «Хетафе» и «Аяксом» завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Дейверсон (38-я минута) и Кенеди (90+3).

В параллельной встрече «Севилья» смогла уйти от поражения в Румынии против ЧФР. Хозяева забили на 59-й минуте – Чиприан Дяк реализовал пенальти. Новичок испанцев Юссеф Эн-Несири, купленный этой зимой за 20 миллионов евро, в концовке игры уравнял шансы команд, откликнувшись на передачу Люка де Йонга.

Ответные встречи состоятся 27 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала

ЧФР (Румыния) – «Севилья» (Испания) – 1:1 (0:0)

Голы: Дяк, 59 (пенальти) – Эн-Несери, 82.

«Хетафе» (Испания) – «Аякс» (Голландия) – 2:0 (1:0)

Голы: Дейверсон, 38. Кенеди, 90+3.