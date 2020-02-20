Дмитрий Черышев: Травмы, преследовавшие Дениса в последнее время, закончились Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал игру своего сына Дениса в матче 1/8 финала против «Аталанты».

– Результат не очень, но Денис вышел с огромным желанием показать себя, поработать на команду. Он заслужил этот гол. Те травмы, которые его преследовали в последнее время, закончились. Получился гол-красавец в его исполнении. Был еще один момент, когда находился перед вратарем, но не хватило класса или уровня, как у Месси. Мы очень сильно радовались за него, – цитирует Черышева-старшего телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что испанцы уступили «Аталанте» (1:4), а сам Черышев забил единственный гол для «летучих мышей». Ответная встреча состоится 10 марта в Испании.

29-летний россиянин был включен в состав символической команды по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.