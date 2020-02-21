«Вулверхэмптон» разгромил «Эспаньол», Диогу Жота сделал хет-трик

В первой игре 1/16 финала Лиги Европы английский «Вулверхэмптон» разгромил испанский «Эспаньол» со счетом 4:0.
Хет-трик в активе португальского нападающего «волков» Диогу Жоты. Форвард забивал свои голы на 15-й, 67-й и 81-й минутах. Еще один гол на счету другого португальца Рубена Невеша, который на 52-й нанес точный дальний удар.
Ответная встреча состоится в Барселоне 27 февраля.
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