«Вулверхэмптон» разгромил «Эспаньол», Диогу Жота сделал хет-трик Встреча плей-офф Лиги Европы состоялась в Англии.

В первой игре 1/16 финала Лиги Европы английский «Вулверхэмптон» разгромил испанский «Эспаньол» со счетом 4:0.

Хет-трик в активе португальского нападающего «волков» Диогу Жоты. Форвард забивал свои голы на 15-й, 67-й и 81-й минутах. Еще один гол на счету другого португальца Рубена Невеша, который на 52-й нанес точный дальний удар.

Ответная встреча состоится в Барселоне 27 февраля.