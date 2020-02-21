«Байер» обыграл «Порту», гол португальцев помог организовать Зе Луиш Матч состоялся в Леверкузене.

В первой встрече 1/16 финала Лиги Европы немецкий «Байер» обыграл португальский «Порту» со счетом 2:1.

Аргентинский форвард леверкузенцев Лукас Аларио открыл счет на 29-й минуте, а Кай Хаверц на 57-й реализовал пенальти. Улучшить шансы на реванш в ответной встрече португальцам помог гол, который забил Луис Диас на 73-й. Колумбиец добил мяч в сетку после того, как вратарь «Байера» Лукаш Градецки с трудом парировал удар головой в исполнении бывшего нападающего «Спартака» Зе Луиша.

Ответная игра состоится 27 февраля в Порту.