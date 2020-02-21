Оле-Гуннар Сульшер: Довольны матчем с «Брюгге», но знаем, что можем играть лучше «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер признался, что доволен игрой команды в матче против «Брюгге».

«Это была игра в непростых условиях. Мяч двигался очень быстро. Удалось забить на выезде. Хороший гол с индивидуальной точки зрения. Довольны, но знаем, что можем играть лучше», - цитирует Сульшера ВВС.

Напомним, вчера матч 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) завершился вничью 1:1.

На 15-й минуте счет открыл нигерийский форвард хозяев Эммануэль Бонавентуре, а на 36-й равновесие восстановил Антони Марсьяль. Ответная встреча состоится 27 февраля в Манчестере.

Добавим, что 23 февраля в рамках чемпионата Англии «МЮ» на своем поле примет «Уотфорд».