Артета - после победы над «Олимпиакосом»: «Арсенал» добился отличного результата Лондонцы победили в Греции.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча против «Олимпиакоса».

«Это отличный результат. Во-первых, это победа в гостях. Во-вторых, мы приехали на такой стадион и выиграли. В первые десять минут мы слишком часто теряли мяч и никак не могли настроить свою игру. Во втором тайме мы гораздо лучше контролировали ход матча. Двигаемся от матча к матчу. Я все еще вижу какие-то вещи, говорящие о том, что мы не можем контролировать игру и угрожать сопернику», - цитирует Артету BT Sport.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» на своем поле уступил 0:1 лондонскому «Арсеналу».

На 81-й минуте отличился французский форвард «канониров» Александр Ляказетт.

Ответная встреча состоится в Лондоне 27 февраля.

23 февраля в 27-м туре чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле примет «Эвертон».