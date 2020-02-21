Артета - после победы над «Олимпиакосом»: «Арсенал» добился отличного результата - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 февраля 2020 07:53ФутболНечаев Юрий

Артета - после победы над «Олимпиакосом»: «Арсенал» добился отличного результата

Лондонцы победили в Греции.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча против «Олимпиакоса».

«Это отличный результат. Во-первых, это победа в гостях. Во-вторых, мы приехали на такой стадион и выиграли. В первые десять минут мы слишком часто теряли мяч и никак не могли настроить свою игру. Во втором тайме мы гораздо лучше контролировали ход матча. Двигаемся от матча к матчу. Я все еще вижу какие-то вещи, говорящие о том, что мы не можем контролировать игру и угрожать сопернику», - цитирует Артету BT Sport.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» на своем поле уступил 0:1 лондонскому «Арсеналу».

На 81-й минуте отличился французский форвард «канониров» Александр Ляказетт.

Ответная встреча состоится в Лондоне 27 февраля.

23 февраля в 27-м туре чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле примет «Эвертон».

«Сейчас он чист, но его не должно быть на чемпионате мира». Что говорят соперники Логинова Российский биатлонист выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце. 15.02.2020 21:30 Биатлон Липкин Антон
Еще по теме:
Матвей Елисеев: Сейчас мы уже не успеем ничего подправить Эрик Лессер: Никто не понимает по какой системе проходит отбор в сборную России Халили, Елисеев, Поршнев и Логинов должны выступить за сборную России в мужской эстафете
Логинов начинает, Елисеев – отдыхает. Сегодня на ЧМ – мужская индивидуальная гонка В среду на чемпионате мира в Антхольце мужчины побегут 20 километров. Наши тренеры дали отдохнуть Матвею Елисееву, его заменит дебютант ЧМ Эдуард Латыпов. 19.02.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Деньги вернуть, «Стадионные серии» продолжить С матчами на открытом воздухе не стоит частить и готовиться к ним нужно максимально тщательно. 19.02.2020 15:45 Хоккей Иванов Сергей
Проигрывающий состав – не меняем. Марафон побегут Миронова, Куклина, Юрлова и Старых После выходного дня чемпионат мира в Антхольце возобновляется женской индивидуальной гонкой 18.02.2020 08:00 Биатлон Тигай Лев
Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Черышев оставил «летучим мышам» шансы (видео) «Аталанта» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов громила «Валенсию» со счетом 4:0, но вышедший на замену хавбек российской сборной отыграл один гол и сохранил для испанцев шансы на выход в четвертьфинал. 20.02.2020 01:15 Футбол Мощенко Захар
Новости
07:53 Футбол Артета - после победы над «Олимпиакосом»: «Арсенал» добился отличного результата
07:40 Футбол Вьетто, Хаджи, Камада и Жота претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
07:26 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Довольны матчем с «Брюгге», но знаем, что можем играть лучше
07:10 ММА UFC представил афишу боя Нурмагомедов - Фергюсон (фото)
06:48 Хоккей «Коламбус» проиграл «Филадельфии», Гавриков набрал одно очко (видео)
06:32 Хоккей Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Сан-Хосе» (видео)
06:18 Хоккей Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в игре против «Монреаля» (видео)
02:00 Баскетбол «Химки» обыграли «Олимпию Милан»
01:48 Футбол Антонио Конте: Лига Европы нужна «Интеру», чтобы дать время запасным
01:38 Лыжный спорт Елена Вяльбе: Норвежцы уже не знают, что и придумать, чтобы остановить Большунова
01:26 Футбол «Вольфсбург» одержал волевую победу над «Мальме» в Лиге Европы
01:25 Футбол «Байер» обыграл «Порту», гол португальцев помог организовать Зе Луиш
01:09 Футбол «Вулверхэмптон» разгромил «Эспаньол», Диогу Жота сделал хет-трик
01:03 Футбол Благодаря дублю Хаджи «Рейнджерс» обыграл «Брагу», уступая 0:2 по ходу встречи
01:01 Футбол Голландский АЗ и австрийский ЛАСК сыграли вничью в 1/16 финала Лиги Европы
00:57 Футбол «Арсенал» в Греции одолел «Олимпиакос»
00:56 Футбол «Базель» на Кипре разгромил АПОЭЛ
00:54 Футбол «Рома» обыграла «Гент» в плей-офф Лиги Европы
00:31 Баскетбол Сборная России проиграла команде Италии в первом матче отбора на чемпионат Европы
00:12 Биатлон Матвей Елисеев: Сейчас мы уже не успеем ничего подправить
Циничная ложь московской мэрии: что нам ответили о насильном выселении ветерана ВОВ
Варламов о «дорожных» изменениях в Белгороде: Я смотрел и плакал от счастья!
Подкорректируй это: кто заставляет уфимцев массово переплачивать за отопление?
На чужой «Волне»
Циклон: как, где и когда в Приморье испортится погода — подробный комментарий Кубая
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика