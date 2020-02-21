Александр Ляказетт: «Арсенал» возвращается из Греции в хорошем настроении Лондонцы обыграли «Олимпиакос» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт поделился эмоциями после победы над «Олимпиакосом».

«Это было хорошее выступление. Мы хотели забить больше, но можем быть довольны и этим, потому что у нас есть преимущество перед ответной встречей. Было приятно приехать сюда, и теперь мы едем домой к нашим фанатами в хорошем настроении», - цитирует BBC француза.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» на своем поле уступил лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:1.

На 81-й минуте отличился французский форвард «канониров» Ляказетт.

Ответная встреча состоится в Лондоне 27 февраля.

23 февраля в 27-м туре чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле примет «Эвертон».