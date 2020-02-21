Бразильский нападающий Артур заинтересовал ЦСКА и «Локомотив» Контракт игрока с его нынешним клубом истекает в конце 2024 года.

Столичные клубы ЦСКА и «Локомотив» проявляют интерес к 22-летнему форварду клуба «Ред Булл Брагантино» Артуру.

Об этом сообщает Transfermarketweb.

Последний сезон Артур провел в аренде в «Баии». В 34 матчах он забил семь голов и сделал три результативные передачи.

В послужном списке игрока четыре матча за сборную Бразилии возраста до 20 лет.