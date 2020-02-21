Джанлуиджи Буффон: Я надеюсь, что Сарри останется в «Ювентусе» Итальянский специалист первый год возглавляет туринский клуб.

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон выразил надежду, что Маурицио Сарри продолжит работать с туринцами в следующем сезоне.

«Было правильно попробовать что-то другое для достижения целей. Я надеюсь, что Сарри останется, потому что это будет означать, что мы что-то выиграли. Если «Интер» продолжит борьбу в Лиге Европы, я бы сказал, что «Лацио» - самый опасный соперник в гонке за чемпионство. Они играют только по воскресеньям, что делает их страшнее», - приводит слова Буффона Football Italia.

Напомним, Сарри возглавил «Ювентус» перед началом нынешнего сезона, сменив у руля команды Массимилиано Аллегри.

После 24 туров сразу три команды продолжают борьбу за победу в чемпионате Италии. «Ювентус», набравший 57 очков, возглавляет турнирную таблицу, следом расположились «Лацио» (56) и «Интер» (54).

22 февраля туринцы сыграют в гостях против «СПАЛа».