Источник: Тарасов выбыл на длительный срок из-за перелома ноги Три дня назад футболист подписал контракт с клубом.

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке.

«Дмитрий Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле. Диагноз узнаем только после обследования», - говорится в сообщении клуба в Twitter.

Дмитрий Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле.



Диагноз узнаем только после обследования. pic.twitter.com/HR2FgpN9oD — «Рубин» Казань (@fcrk) February 21, 2020

При этом, по информации Sport24.ru, игрок получил перелом ноги и выбыл из строя на длительный срок.

Напомним, Тарасов присоединился к «Рубину» в январе в качестве свободного агента. 34-летний полузащитник прошел с командой три сбора, после чего, три дня назад, подписал контракт с казанцами до конца сезона.