Алекс Крал: Не сказал бы, что скорости в России кардинально выше, чем в Чехии Хавбек «Спартака» Алекс Крал сравнил чемпионаты России и Чехии.

- Не сказал бы, что скорости в России кардинально выше. Все-таки чешские команды тоже выступают в еврокубках. Со «Славией» в плей-офф Лиги Европы я, например, играл против «Челси» и «Севильи», а последней даже забивал. Но в РПЛ в среднем футболисты обладают большим индивидуальным мастерством, они быстрее обрабатывают мяч, играют в одно касание, - цитирует Крала RT.

Напомним, что Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года из пражской «Славии» за 12 миллионов евро. С тех пор он провел за красно-белых 11 матчей, получив в них четыре желтые карточки.